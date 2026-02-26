Житель Башкирии пытался взломать банкомат гвоздодером

Жителя Башкирии задержали за попытку кражи денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, 34-летний подозреваемый больше месяца готовился к преступлению. Он просмотрел видеоролики об устройстве банкомата, вооружился гвоздодером и выбрал расположенное неподалеку отделение банка.

«Ночью, когда вся семья спала, мужчина приехал к банку на своей машине. Для маскировки надел камуфлированную форму и перчатки. После вскрытия части банкомата сработала сигнализация. Боясь оказаться застигнутым на месте происшествия, он решил скрыться, так и не добравшись до содержимого», – рассказали в УМВД. Затем мужчина вернулся домой, спрятал вещи, а гвоздодер взял с собой и отравился на машине в Уфу. Орудие преступления он выбросил на трассе.

Подозреваемого задержали, он объяснил, что решился на ограбление из-за непосильных долгов. Теперь его будут судить за покушение на кражу 12 млн рублей из банкомата, который не удалось взломать.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

