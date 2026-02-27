В Новосибирской области двое студентов устроили поджоги на АЗС

В Новосибирской области задержали двух юношей за поджоги на автозаправках. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Подозреваемым 17 и 18 лет. Один из них поджег АЗС на улице Военной в Новосибирске. Второй устроил пожар на заправке в микрорайоне Южный в Бердске. В обоих случаях подростки оплатили топливо, купили емкость, подожгли бензоколонку и скрылись. Отмечается, что сотрудники автозаправок успели своими силами потушить возгорание, пострадавших нет.

Оперативники вычислили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное повреждение имущества) УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фигуранты утверждают, что прошли по фишинговой ссылке в мессенджере и потеряли доступ к приложению Госуслуги, после чего действовали по заданию кураторов, с которыми связались в мессенджере.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube