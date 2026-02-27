Жителя Луганска задержали за передачу Киеву данных о российских военных

В управлении ФСБ России по Луганской народной республики сообщили о задержании жителя Луганска по подозрению в работе на спецслужбы Украины.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера», – заявили в спецслужбе.
По данным ФСБ, житель Луганска в целях оказания содействия ВСУ передал представителям украинских спецслужб сведения о местах дислокации подразделений российской армии на территории ЛНР.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене. Ведется следствие.
Луганск, Наталья Петрова
