Жителя Луганска задержали за передачу Киеву данных о российских военных

В управлении ФСБ России по Луганской народной республики сообщили о задержании жителя Луганска по подозрению в работе на спецслужбы Украины.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера», – заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, житель Луганска в целях оказания содействия ВСУ передал представителям украинских спецслужб сведения о местах дислокации подразделений российской армии на территории ЛНР.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене. Ведется следствие.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

