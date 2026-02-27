Россиянка облила полицейских горячим маслом и ранила одного из них ножом

В Саратовской области женщина напала на полицейских и облила их горячим маслом. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Двое сотрудников полиции в ходе проведения процессуальной проверки прибыли домой к жительнице села Кочетное Ровенского района. Подозреваемая выплеснула разогретое масло на полицейских и нанесла одному из них ножевое ранение.

«Следственным отделом по городу Энгельс СУСК России по Саратовской области в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа)», – говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Саратов, Зоя Осколкова

