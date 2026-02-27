Мэра Бодайбо в Приангарье задержали после остановки котельных в мороз

В Иркутской области задержан глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин. Об этом сообщают «Вести. Иркутск», ссылаясь на информированные источники.

В Бодайбо 30 января из-за промерзания водовода были остановлены четыре котельные. В результате без тепла и воды остались около 196 домов, в которых проживает более 1,5 тыс. человек, и две школы. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев ввел режим ЧС регионального масштаба.

После коммунальной аварии было возбуждено уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правоохранители провели обыски в администрации поселения и на теплоснабжающем предприятии.

Теплоснабжение в Бодайбо, по данным регионального главка МЧС, удалось полностью восстановить 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения и водоотведения.

Обновлено. Следственный комитет РФ подтвердил задержание главы Бодайбо. Чиновнику предъявлено обвинение по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, серьезная коммунальная авария произошла в городе в результате непринятия должных мер местной администрацией по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ – магистральных водоводов.

Иркутск, Наталья Петрова

