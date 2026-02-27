В Ставропольском крае пять детей и взрослый пострадали в аварии

В Ставропольском крае минивэн попал в аварию. В результате пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло на трассе «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Транспорт перевозил школьников из Нальчика в Астраханскую область на соревнования. Водитель не справился с управлением, минивэн съехал в кювет и перевернулся.
«В результате автоаварии пять пассажиров (дети в возрасте 11 и 15 лет), а также водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу Минеральных Вод, им оказывается необходимая медицинская помощь», – добавили в ГАИ.
Краевая прокуратура проводит проверку по факту аварии.
Ставрополь, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»