В Ставропольском крае пять детей и взрослый пострадали в аварии

В Ставропольском крае минивэн попал в аварию. В результате пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на трассе «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Транспорт перевозил школьников из Нальчика в Астраханскую область на соревнования. Водитель не справился с управлением, минивэн съехал в кювет и перевернулся.

«В результате автоаварии пять пассажиров (дети в возрасте 11 и 15 лет), а также водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу Минеральных Вод, им оказывается необходимая медицинская помощь», – добавили в ГАИ.

Краевая прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

