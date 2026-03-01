Аэропорт Дубая оценивает ущерб от прилета иранского БПЛА

Здание международного аэропорта Дубая получило повреждения рано утром в воскресенье.

«Четверо сотрудников получили травмы и получили оперативную медицинскую помощь», – говорится в заявлении Dubai Airports для CNN.

Большинство терминалов аэропорта уже были безлюдны – эвакуация началась еще в субботу. Крупнейший авиахаб региона не работник с момента начала операции США и Израиля против Ирана.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что, хотя ему удалось перехватить 195 беспилотников, которые были запущены по стране, 14 «Шахедов» все же упали на территории страны, «нанеся некоторый сопутствующий ущерб».

Ранее в субботу аэропорты Дубая опубликовали заявление, в котором говорится, что «пассажиры не должны путешествовать в аэропорт, и им рекомендуется напрямую связаться со своей авиакомпанией для получения последней информации о рейсе».

Аэропорт является одним из самых загруженных в мире и служит крупным авиационным узлом на Ближнем Востоке.

