Часть жителей Запорожской области остались без света из-за атаки

Украинские военные нанесли несколько ударов по Запорожской области. В результате в нескольких районах наблюдаются перебои в энергоснабжении.

Как сообщили в министерстве энергетики региона, отключение линий электропередачи зафиксировано в Токмакском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Васильевском муниципальных округах.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам там, где это возможно. Часть линий пока недоступны для ремонта из-за продолжающихся атак со стороны ВСУ.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube