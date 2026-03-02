российское информационное агентство 18+

Часть жителей Запорожской области остались без света из-за атаки

Украинские военные нанесли несколько ударов по Запорожской области. В результате в нескольких районах наблюдаются перебои в энергоснабжении.

Как сообщили в министерстве энергетики региона, отключение линий электропередачи зафиксировано в Токмакском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Васильевском муниципальных округах.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам там, где это возможно. Часть линий пока недоступны для ремонта из-за продолжающихся атак со стороны ВСУ.

Мелитополь, Зоя Осколкова

