ВСУ атаковали больницу в ЛНР с помощью дрона

ВСУ ударили с помощью беспилотника по городской больнице в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
В здании больницы повреждена часть крыши, выбиты стекла в лаборатории, кабинете ЭКГ и на лестничных пролетах.
По словам Пащенко, жертв и пострадавших удалось избежать.
На месте работают экстренные службы, оценивается масштаб восстановительных работ. Медицинская помощь жителям Кременной продолжает оказываться в штатном режиме.
Луганск, Зоя Осколкова
