российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2026, 12:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали больницу в ЛНР с помощью дрона

Фото Минобороны РФ

ВСУ ударили с помощью беспилотника по городской больнице в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

В здании больницы повреждена часть крыши, выбиты стекла в лаборатории, кабинете ЭКГ и на лестничных пролетах.

По словам Пащенко, жертв и пострадавших удалось избежать.

На месте работают экстренные службы, оценивается масштаб восстановительных работ. Медицинская помощь жителям Кременной продолжает оказываться в штатном режиме.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,