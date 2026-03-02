ВСУ атаковали больницу в ЛНР с помощью дрона

ВСУ ударили с помощью беспилотника по городской больнице в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

В здании больницы повреждена часть крыши, выбиты стекла в лаборатории, кабинете ЭКГ и на лестничных пролетах.

По словам Пащенко, жертв и пострадавших удалось избежать.

На месте работают экстренные службы, оценивается масштаб восстановительных работ. Медицинская помощь жителям Кременной продолжает оказываться в штатном режиме.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube