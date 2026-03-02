Пять полицейских погибли при ударе ВСУ в Херсонской области

Пять сотрудников полиции Херсонской области погибли, еще шесть получили ранения в результате удара ВСУ. Об этом сообщил региональный главк полиции.

Украинские войска нанесли удар по работникам отдела МВД России «Голопристанский» днем в субботу, 28 февраля, в результате чего погибли пять правоохранителей. Еще шесть пострадавших госпитализированы.

«Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Херсонской области.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

