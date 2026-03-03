Три ребенка пострадали в ДТП со школьным автобусом в Барнауле

Два легковых автомобиля и школьный автобус столкнулись во вторник утром в Барнауле. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Авария произошла в 07:40 на Южном тракте, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Водитель автомобиля Toyota не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ. Затем Toyota столкнулась с попутно движущейся Skoda.

После ДТП в больницу доставили водителя Toyota и несколько школьников, отметили в полиции. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят поверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Как уточнили ТАСС в краевом минздраве, у пострадавших диагностированы травмы легкой степени тяжести. Водитель от госпитализации отказался. Дети направлены на амбулаторное наблюдение.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube