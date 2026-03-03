В Томской области возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

В Томской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при проведении работ по реконструкции аэропорта Богашево. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, стоимость работ была увеличена в качестве компенсации роста цен на стройматериалы. По данным прокуратуры, оснований для пересмотра условий госконтракта не имелось.

«Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, следственные действия контролирует транспортная прокуратура.

Томск, Зоя Осколкова

