На посольство США в Эр-Рияде упали два иранских БПЛА

Во вторник, 3 марта, на четвертый день израильско-американской войны против Ирана, два беспилотника нанесли удар по посольству США в Саудовской Аравии.

Американская дипломатия подтвердила факт нападения.

Саудовская Аравия, уже подвергавшаяся ракетным обстрелам со стороны Ирана в первые дни конфликта, во вторник объявила о перехвате восьми беспилотников вблизи Эр-Рияда и соседнего города Аль-Хардж. Житель столицы рассказал AFP, что «услышал взрыв и почувствовал, как затрясся дом».

По данным Министерства обороны Саудовской Аравии, два беспилотника атаковали посольство США в Эр-Рияде, «вызвав небольшой пожар и незначительный материальный ущерб». Посольство призвало своих граждан в столице и других городах оставаться дома.

На вопрос о возможном ответе на это нападение президент США Дональд Трамп ответил: «Вы скоро узнаете».

