Главу администрации Дональда Трампа обвинили в нарушении протоколов безопасности Белого дома из-за смарт-браслета

Глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз была сфотографирована с фитнес-трекером во время конфиденциальной встречи. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать скандал в американских СМИ.

После публикации 1 марта 2026 года фотографии, сделанной во время встречи, посвященной авиаударам США по Ирану, споры не утихли. Журналист Axios заметил, что глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, близкая соратница Дональда Трампа, носила фитнес-трекер.

Предмет, нарушающий драконовские протоколы безопасности, действующие в американской администрации, которые запрещают ношение или использование электронных устройств, способных передавать данные, которые могут поставить под угрозу операцию.

Впоследствии этот браслет был идентифицирован – это Whoop, разработанный одноименным стартапом, который носится на запястье и обеспечивает персонализированное отслеживание, чтобы «помочь вам лучше спать, оптимизировать тренировки и продлить жизнь», согласно веб-сайту производителя.

Именно Уилл Ахмед, основатель компании, напрямую ответил на вопросы журналиста, заявив, что он направил запрос на комментарий в американскую администрацию.

Он воспользовался случаем, чтобы опровергнуть инсинуации, связанные с этим вопросом: «В нем нет микрофона, GPS-чипа или каких-либо возможностей сотовой связи, и оно было одобрено АНБ».

Руководитель даже осмелился заявить, «учитывая то, что произошло сегодня» в кризисном штабе Белого дома, что у Сьюзи Уайлз, вероятно, наблюдалось «хорошее восстановление, низкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя (ЧСС) и высокая вариабельность сердечного ритма (ВСР)».

Устройство Whoop не имеет экрана и просто фиксирует сигналы тела и движения. В конце дня сопутствующее приложение предоставляет сводку и рекомендации, помогающие пользователю продлить срок службы устройства и выявить любые потенциальные проблемы. Отсутствие чипа 4G или 5G, а также любых устройств, способных записывать разговоры, позволило Whoop получить одобрение Агентства национальной безопасности (АНБ). В отличие от этого, умные часы по-прежнему в значительной степени запрещены. В 2023 году американские военные предупредили свой персонал об опасности использования умных часов из-за риска шпионажа, который они представляют.

В последние годы ряд случаев показал, что умные браслеты и часы могут нарушать конфиденциальность своих пользователей. Масштабное расследование газеты Le Monde в январе 2025 года выявило, что данные военнослужащих, зарегистрированных в Strava, могут использоваться для отслеживания дат патрулирования французских атомных подводных лодок. Второе расследование касалось отслеживания передвижений Эммануэля Макрона, что вызвало вопросы о безопасности президента.

