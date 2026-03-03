ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии, ранен один человек

ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару минувшей ночью. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом, осколочные ранения получил 45-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте атаки продолжают работу оперативные службы, добавил Балицкий.

Глава Энергодара Максим Пухов уточнил, что вражеский снаряд разорвался во дворе многоэтажки.

«Ударной волной и осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили. В нескольких подъездах выбиты стекла – множество квартир остались без остекления. Всем жильцам будет оказана помощь в застеклении окон жилых помещений», – написал он в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

