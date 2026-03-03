Землетрясение магнитудой 4,4 тряхнуло Сочи

Землетрясение магнитудой 4,4 почувствовали жители Сочи. Подземные толчки ощущались в нескольких районах курорта, особенно в зданиях, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Землетрясение произошло в 15:09. Эпицентр находился в акватории моря на глубине 10 км в 33 км от Сочи, уточняет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По словам градоначальника, пострадавших и разрушений нет. «Вся инфраструктура курорта работает штатно», – подчеркнул Прошунин. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, отметив, что «небольшие подземные толчки – явление, характерное для <…> молодых Кавказских гор».

Жители Сочи сообщают в соцсетях, что в их домах раскачивались люстры, тряслись мебель и все предметы, что стоят на столах, полках и в стеклянных витринах.

Обновлено. Местные паблики сообщают о еще одном землетрясении в Сочи, которое произошло около 16:05. «По ощущениям оно точно сильнее первого», – пишет «Сочи Онлайн».

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube