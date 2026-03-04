российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 марта 2026, 11:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Очередного украинского шпиона задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 37-летнего жителя Бахчисарайском района за шпионаж в пользу украинской военной разведки.

По данным спецслужбы, мужчина, гражданин России, сам вышел на связь в Telegram с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС России, по которым впоследствии наносились удары, а также о социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации.

Также фигурант публиковал в Сети комментарии в поддержку Украины, призывы к ведению диверсионно-террористической деятельности против России и «отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине», сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,