Очередного украинского шпиона задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 37-летнего жителя Бахчисарайском района за шпионаж в пользу украинской военной разведки.

По данным спецслужбы, мужчина, гражданин России, сам вышел на связь в Telegram с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС России, по которым впоследствии наносились удары, а также о социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации.

Также фигурант публиковал в Сети комментарии в поддержку Украины, призывы к ведению диверсионно-террористической деятельности против России и «отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине», сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

