В Чувашии под тяжестью снега обрушилась крыша пятиэтажки

В Чувашии крыша многоквартирного дома обрушилась под тяжестью снега. В результате в здании отключилось отопление и наблюдаются ограничения в газоснабжении.

Инцидент произошел в городе Алатырь. Из-за снега обрушилась кровля пятиэтажного жилого дома 1970 года постройки. Капитальный ремонт крыши был запланирован на 2027 год.

При обрушении была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома. Кроме того, перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.

В доме проживают 60 человек, в том числе шесть детей. Часть жильцов временно переехали к родственникам, для остальных организован пункт временного размещения в гостинице.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Чебоксары, Зоя Осколкова

