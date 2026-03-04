Город Кирово-Чепецк подвергся атаке беспилотников ВСУ

Украинские беспилотники сегодня утром атаковали город Кирово-Чепецк в Кировской области. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.

«Пострадавших в результате прилетов нет», – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте продолжают работать представители оперативных служб, ситуация под контролем.

Глава региона запомнил о запрете на публикацию фото, видеоматериалов и сообщений о месте атаки БПЛА и попросил местных жителей придерживаться этого требования.

Утром в аэропорту Кирова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. В данный момент эта мера продолжает действовать.

Киров, Наталья Петрова

