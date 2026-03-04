Член якудзы приговорен к 20 годам тюрьмы за торговлю оружейным плутонием

Член японской организованной преступной группировки якудза был приговорен во вторник в Нью-Йорке к 20 годам тюремного заключения за международную торговлю ядерными материалами, наркотиками и оружием, сообщили американские судебные власти. «Такеши Эбисава был привлечен к ответственности за свои преступления, включая попытку продать оружейный плутоний Ирану и наводнить Нью-Йорк смертельно опасными наркотиками», – говорится в заявлении Джона Эйзенберга из отдела национальной безопасности Министерства юстиции США.

Находившийся под следствием Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) с 2019 года, этот член якудзы был обвинен в апреле 2022 года в торговле наркотиками и оружием вместе со своим тайским сообщником Сомпхопом Сингхасири. Оба были помещены под стражу до суда.

В итоге были выдвинуты обвинения в попытке продажи ядерных материалов для военных нужд, а также наркотиков, таких как героин и метамфетамин, с целью приобретения оружия, включая зенитные ракеты, для вооруженных повстанческих группировок в Мьянме. Он действовал при содействии агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA), работающих под прикрытием. 61-летний Такеши Эбисава признал себя виновным по шести пунктам обвинения в январе 2025 года. После освобождения из тюрьмы он будет находиться под надзором в течение пяти лет.

Москва, Елена Васильева

