Япония хочет хоронить радиационные отходы на необитаемом острове в Тихом океане

Япония рассматривает возможность использования отдаленного необитаемого острова в Тихом океане, расположенного почти в 2000 километрах от Токио, в качестве хранилища ядерных отходов, сообщили представители правительства.

Речь идет об острове Минамиторисима – это самый восточный остров Японии в Тихом океане. Для того, чтобы определить его пригодность для хранения ядерных отходов, будет проведено трехэтапное исследование.

как поясняют в правительстве Японии, Минамиторисима, находящийся в государственной собственности, необитаем и закрыт для туристов, он обладает «определенным количеством неосвоенной земли, пригодной для исследовательского центра», заявил во вторник журналистам министр промышленности Рёсэй Аказава. Треугольный остров, окруженный коралловым атоллом, также обладает некоторыми «благоприятными научными преимуществами» благодаря своему географическому положению, добавил министр.

В адрес правительства Токио, которое управляет островом, был направлен запрос на изучение его геологических условий и вулканической активности на основе геологических документов. Это первый шаг в трехэтапном исследовании, направленном на выбор окончательного места для хранилища. Обследования уже были проведены в трех местах на двух из четырех основных – и густонаселенных – островов Японии: двух на Хоккайдо и одном на Кюсю. Считается, что Минамиторисима, занимающая площадь около 1,5 квадратных километров, является первым кандидатом, выбранным по инициативе центрального правительства.

В январе Япония впервые после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году перезапустила крупнейшую в мире атомную электростанцию, расположенную в регионе Ниигата (центральная Япония). Сейчас в стране остро стоит вопрос об утилизации огромных масс грунта, пораженного радиацией.

Токио, Елена Васильева

