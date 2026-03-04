Гражданина Грузии на Крите обвинили в слежке за военной базой США

Во вторник греческий суд приговорил гражданина Грузии к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 5000 евро за предполагаемую слежку за американской военной базой в Суде на острове Крит, сообщает греческое информационное агентство ANA. 36-летний грузин заявил суду, что он всего лишь водитель грузовика и не занимался никакой слежкой. Однако суд признал его виновным в незаконном въезде и проживании в стране, сообщает ANA. Мужчина был арестован в международном аэропорту Афин в понедельник вечером, сообщает общественная телерадиокомпания ERT.

На его мобильном телефоне были обнаружены фотографии военно-морской базы Суда, и в настоящее время проводится расследование, чтобы установить, записывал ли он также передвижения американского авианосца USS Gerald R. Ford, который проходил через базу Суда в конце февраля.

Как сообщило агентство АНА, этот гражданин Грузии азербайджанского происхождения прибыл в Грецию 3 февраля и направился прямо в Ханью, где снял комнату с видом на залив Суда. По данным того же источника, его арест стал результатом расследования, проведенного Греческой национальной разведывательной службой (EYP) на основании информации, указывающей на шпионскую деятельность.

В июне на Крите был арестован гражданин Азербайджана, у которого имелось множество фотографий военной базы Суда, он был помещен под стражу по подозрению в шпионаже. Несколькими днями ранее кипрская пресса сообщила об аресте человека, подозреваемого в шпионаже за британской военной базой в Акротири на острове Кипр и в связях с иранской Революционной гвардией.

