Подпишись на каналы
Среда, 4 марта 2026, 17:15 мск

ВСУ атаковали беспилотниками Сочи и Новороссийск

Сочи и Новороссийск подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины. В городах звучат сирены с предупреждением о воздушной тревоге.

«В Сочи введен статус «АТАКА», звучат сирены, это не учебная тревога! Укройтесь в глухих помещениях или заглубленных местах, уйдите с набережных и ждите отмены сигнала», – отметил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», – предупредил мэр города Андрей Кравченко.

Сегодня в Новороссийске несколько раз объявлялась воздушная тревога. Аэропорт Сочи в целях безопасности приостановил полеты.

Согласно уточненной информации администрации города, при атаке БПЛА на Новороссийск с 1 по 2 марта подтверждены повреждения 76 частных домов и 109 квартир в 38 многоквартирных домах.

Сочи – Новороссийск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

