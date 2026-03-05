Бывший морпех устроил скандал в Сенате США из-за Ирана и Израиля

4 марта в Вашингтоне Брайана Макгинниса, бывшего морского пехотинца США, силой вывели с заседания комитета Сената во время его выступления с возражениями против войны в Иране.

На видеозаписи, сделанной во время оказания помощи сотрудникам полиции Капитолия в выведении протестующего из помещения, запечатлен сенатор-республиканец Тим Шихи, сам бывший член спецназа, сообщает CNN.

«Никто не хочет воевать за Израиль», – скандировал Брайан МакГиннис, когда его выгоняли.

Бывшего кандидата от Партии зеленых описывают как «психически неуравновешенного».

28 февраля в видеоролике, опубликованном в соцсетях, бывший морпех заявил, что «весь мир знает, что (Соединенные Штаты) представляют сионистские принципы, и что мы становимся сионистской страной, которая считает, что Израиль имеет право расширять свои границы на окружающие его страны».

За несколько часов до инцидента он заявил в другом посте, что хочет спросить Сенат, «почему они подвергают наших мужчин и женщин опасности». Со своей стороны, сенатор-республиканец Тим Шихи осудил присутствие этого человека, заявив, что тот пришел в Капитолий, «ища конфронтации, и он ее получил».

«Полиция Капитолия пыталась вывести неадекватного протестующего с слушаний по делу о вооруженных силах. Он оказывал сопротивление. Я решил вмешаться, чтобы разрядить ситуацию. (...) Надеюсь, он получит необходимую помощь, не прибегая к дальнейшему насилию», – написал сенатор в социальных сетях.

Сообщается, что пока его выводили из зала, Брайан МакГиннис получил травму руки, поэтому после ареста его доставили в больницу.

Вашингтон, Елена Васильева

