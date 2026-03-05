российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 марта 2026, 10:41 мск

На Кубани заключенного обвинили в государственной измене

В Краснодарском крае заключенный склонял других осужденных к участию в спецоперации и переходу на сторону противника. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний в пенитенциарном учреждении Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1958 г. р., отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, предпринявшего попытки склонения других заключенных к государственной измене», – говорится в сообщении.

В отношении вербовщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ст. 275 (приготовление к подстрекательству к государственной измене) УК РФ. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Краснодар, Зоя Осколкова

