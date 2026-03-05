Водитель скорой убил пять пациентов

В Италии в городе Флори в суд ушло дело водителя скорой помощи. Он подозревается в убийстве пяти пациентов.
Все пятеро пациентов перенесли остановку сердца, сообщил представитель прокуратуры Форли. По его словам, все они были пожилыми людьми и проходили лечение от серьезных заболеваний, и им требовалась неэкстренная транспортировка между их домами или домами престарелых и больницами и клиниками.
Представитель службы скорой помощи заявил, что у службы, в которой работал 27-летний муужчина, возникли подозрения после того, как в период с февраля по ноябрь 2025 года в его машине скорой помощи скончались четыре пациента.
Затем спецслужбы, совместно с карабинерами, установили в задней части автомобиля скрытую камеру и записывающие устройства.
Позже в том же месяце пятая пациентка, 85-летняя женщина, скончалась во время транспортировки из кардиологической больницы в реабилитационный центр.
Представитель карабинеров сообщил CNN, что во время транспортировки у нее произошла остановка сердца, и она скончалась еще в машине скорой помощи.
Власти провели вскрытие тела женщины, после чего расследование было передано в прокуратуру, сообщил CNN представитель прокуратуры.
Водитель скорой помощи, имя которого не разглашается и который не был арестован, входил в состав команды из двух человек, которые по очереди управляли машиной скорой помощи, предназначенной для оказания помощи в неэкстренных случаях, и оказывали помощь перевозимым пациентам.
По словам его адвоката Глории Париджи, он работал в службе скорой помощи с 2023 года.
«Он шокирован тем, что всплывает наружу, – сказала она местным СМИ. – Он заявляет о своей невиновности в деле, которое перевернуло его жизнь с ног на голову. Он явился в судебные органы, потому что ему нечего скрывать. Именно поэтому он запросил слушание в прокуратуре».
По словам представителя карабинеров, все смерти произошли либо во время транспортировки, либо вскоре после нее, когда подозреваемый находился в задней части машины скорой помощи вместе с пациентами.
«Смерть могла наступить от отравления», – заявил представитель прокуратуры, добавив, что подозреваемому на этой неделе может быть предъявлено обвинение в умышленном убийстве нескольких человек.
Флори, Елена Васильева
