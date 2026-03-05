США горько пожалеют о потоплении фрегата – иранский МИД

В среду, 4 марта, ВМС США объявили, что накануне торпедировали иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки. Тегеран в ответ заявил, что Соединенные Штаты «горько пожалеют о созданном ими прецеденте».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в четверг, 5 марта, обвинил Соединенные Штаты в совершении «зверства» за потопление накануне иранского фрегата у берегов Шри-Ланки и предупредил, что они «горько пожалеют о созданном прецеденте».

«Соединенные Штаты совершили зверство в море, в 2000 милях от иранского побережья. Фрегат «Дена», принадлежащий ВМС Индии и перевозивший на борту около 130 моряков, был атакован без предупреждения в международных водах», – написал он в соцсетях. – Запомните мои слова: Соединенные Штаты будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте».

«Вчера (вторник, 4 марта, прим. ред.), в Индийском океане (...) американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой», – заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне в среду, подчеркнув, что этот вражеский корабль стал первым, потопленным американской торпедой со времен Второй мировой войны.

Присутствовавший рядом с ним начальник штаба генерал Дэн Кейн заявил, что «впервые с 1945 года быстроходная ударная подводная лодка ВМС США потопила вражеский военный корабль, используя всего одну торпеду Mark 48, с немедленным эффектом, отправив военный корабль на дно океана».

Власти Шри-Ланки, возглавляющие поисковую операцию, сообщили о гибели, по меньшей мере 87 моряков, десятки считаются пропавшими без вести.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube