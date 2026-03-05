Иран поразил ракетой танкер из США, и он сейчас горит

Иранская Революционная гвардия утверждает, что нанесла удар по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива.

В четверг Корпус стражей исламской революции заявил, что иранская ракета поразила американский нефтяной танкер в Персидском заливе.

В заявлении, зачитанном по государственному телевидению, говорится, что судно, о котором идет речь, было поражено ракетой в северной части Персидского залива и в настоящее время оно горит. Более подробной информации предоставлено не было.

Напомним, что накануне подлодка СА в нейтральных водах у Шри-Ланки торпедировала иранский фрегат и утопила его. Погибло порядка 90 человек. Иран пообещал США отомстить.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube