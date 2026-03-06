Два человека погибли, 12 ранены при атаке БПЛА у магазина в Херсонской области

В Алешках Херсонской области ВСУ атаковали с помощью дронов людей, собравшихся у продовольственного магазина перед открытием. В результате, по предварительным данным, два мирных жителя погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Алешках киевские боевики совершили очередное кровавое преступление», – написал он в своем телеграмм-канале.

По данным губернатора, вражеские беспилотники совершили подряд четыре сброса боеприпасов прямо на людей.

Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алешкинской ЦРБ. Двое тяжелораненых отправлены в Скадовскую ЦРБ», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

