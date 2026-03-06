В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло утром в Сочи – такие уточненные данные привел мэр Андрей Прошунин. Ранее он сообщал о магнитуде 4,5.

По информации градоначальника, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Информации о происшествиях в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало, добавил он.

Землетрясение произошло в 7:29 мск. Очаг залегал в море на глубине 35 км, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр подземных толчков располагался в 30 км от Сочи и в 189 км от Краснодара. Примерно в этом же месте фиксировались толчки во вторник, 3 марта.

Жители города-курорта сообщают о сильном гуле и тряске, которые многих разбудили. По их свидетельствам, особенно сильно землетрясение ощущалось в Адлере, Сириусе и Хосте. В квартирах раскачивались люстры, дребезжали стекла в окнах, тряслась мебель.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube