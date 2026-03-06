В ДНР 18-летнюю девушку подозревают в госизмене

В Донецкой Народной Республике задержали 18-летнюю жительницу, которая передавала разведке Украины сведения о российских военных и молодежных организациях. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены», – говорится в сообщении.

18-летняя жительница Волновахи общалась через мессенджер с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она передавала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ.

Девушка собирала данные о расположении административных зданий на территории Волновахского муниципального округа, а также передавала информацию о местных жителях и представителях региональных молодежных организаций, которых могли попытаться вовлечь в противоправную деятельность.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Донецк, Зоя Осколкова

