В Херсонской области украинский дрон убил двух мирных жителей

Два человека найдены погибшими на автодороге в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона», – написал он в Max.
Сальдо добавил, что в поселке Мирное Каланчакского округа вражеский беспилотник ударил по грузовику – ранен мужчина. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с дрона пострадала 61-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы.
Ранее сегодня губернатор сообщил, что четыре украинских беспилотника атаковали продуктовый магазин в Алешках, два человека погибли, еще 12 пострадали. Двое мужчин в тяжелом состоянии эвакуированы в Крымскую республиканскую больницу, уточнил Сальдо.
Геническ, Наталья Петрова
