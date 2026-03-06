В Херсонской области украинский дрон убил двух мирных жителей

Два человека найдены погибшими на автодороге в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона», – написал он в Max.

Сальдо добавил, что в поселке Мирное Каланчакского округа вражеский беспилотник ударил по грузовику – ранен мужчина. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с дрона пострадала 61-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы.

Ранее сегодня губернатор сообщил, что четыре украинских беспилотника атаковали продуктовый магазин в Алешках, два человека погибли, еще 12 пострадали. Двое мужчин в тяжелом состоянии эвакуированы в Крымскую республиканскую больницу, уточнил Сальдо.

