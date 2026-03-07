Одни дома: трое маленьких детей погибли при пожаре в Запорожской области

В Приазовском муниципальном округе Запорожской области при пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, трагедия произошла ночью. «Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть малышей от отравления угарным газом: мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 года рождения», – уточнил губернатор.

Балицкий обратил внимание, согласно предварительным данным, дети находились дома одни.

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Причины, которые привели к трагедии, будут установлены, подчеркнул глава Запорожской области.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube