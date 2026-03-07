При атаке ВСУ погиб мирный житель Херсонской области: еще четверо ранены

Киевский режим устроил настоящую охоту за гражданскими машинами в 15-километровой зоне в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, за минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

В частности, как уточнил губернатор, в Горностаевке террористический удар вражеского дрона по легковому автомобилю привел к гибели мужчины 1967 года рождения.

«В Днепрянах Новокаховского городского округа из-за ударов БПЛА по двум гражданским автомобилям пострадали четыре человека. Трое мужчин, среди которых два парня 25 лет, получили сотрясение и баротравмы. Один мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение бедра. Все госпитализированы», – уточнил Сальдо в своем телеграм-канале.

Кроме того, согласно информации губернатора, в селе Виноградово Алешкинского округа повреждено административное здание территориального отдела – выбиты окна, посечён фасад и повреждена кровля. Повреждения получили и другие гражданские объекты: ангар фермерского хозяйства в Васильевке, жилые дома в Раденске, Таврийске и Тополевке, а также магазин и автомобиль в Гладковке. Также противник обстрелял: Алешки, Новую Каховку, Корсунку, Каховку, Кардашинку, Подстепное, Новую Маячку и Обрывку.

