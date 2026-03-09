В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело после массового отравления детей парами хлора в бассейне

В Стерлитамаке в детскую больницу с признаками токсического отравления хлором обратились девять детей после посещения бассейна. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает башкирский республиканский главк Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что днем 8 марта три семьи с детьми отдыхали в помещении сауны в Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью. Всего в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр помещений сауны, изымаются пробы воды из бассейна для исследования, допрашиваются очевидцы, персонал и руководство заведения.

Стерлитамак, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube