Вооруженные силы Украины на прошлой неделе по меньшей мере три раза атаковали с помощью беспилотников гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в результате ударов погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников пострадали.

Дипломат уточнил, что в Крыму украинский дрон атаковал товарный поезд, в результате ранения получил машинист, его помощник погиб, передает ТАСС. По его словам, в Самарской области из-за удара БПЛА пострадал машинист маневрового поезда. Кроме того, атаке подвергся пассажирский поезд Симферополь – Адлер, из-за чего повреждения получил локомотив.

Мирошник добавил, что на прошлой неделе среди пострадавших были сотрудники экстренных служб. По его словам, в Севастополе пострадали семеро спасателей, прибывшие для ликвидаций последствий обстрелов ВСУ. «Совершено не менее семи атак на медицинские учреждения и медицинский транспорт», – уточнил дипломат.

По данным Мирошника, за неделю со 2 по 8 марта от обстрелов ВСУ погибли 30 мирных жителей России, в том числе один ребенок. Ранения получили 153 человека, в том числе 9 детей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

