В Омской области шесть человек пострадали в аварии с двумя автомобилями

В Омской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло на 832 километре трассы Челябинск – Новосибирск. 18-летний водитель Nissan при совершении обгона выехал на встречку и столкнулся с Lexus.

«В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также четыре пассажира Nissan: девушки 17 и 19 лет, 60-летние мужчина и женщина», – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы. В случае установления тяжести вреда здоровью пострадавших будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Омск, Зоя Осколкова

