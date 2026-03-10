ВСУ ударили беспилотниками по Каховке, есть погибшие и раненые

Украинские беспилотники атаковали центр города Каховка в Херсонской области. Под удар попали четыре автомобиля, есть жертвы. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Будьте очень аккуратны в передвижении на авто. Сегодня вражеские дроны обстреляли уже четыре автомобиля. А также центр города», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

По информации главы округа, в результате атаки есть погибшие и раненые. «Точная информация по количеству пострадавших уточняется», – добавил Филипчук.

Каховка, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube