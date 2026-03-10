ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Луганска

Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР задержали жителя Луганска, передававшего украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным спецслужбы, житель Луганска в целях оказания содействия ВСУ собирал данные о расположении подразделений Вооруженных сил России на территории ЛНР и передавал их спецслужбам Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ведется следствие.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

