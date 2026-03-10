Четыре жителя Запорожской области ранены при атаках ВСУ

В Запорожской области четыре человека пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его данным, в городе Васильева две женщины получили ранения при ударе вражеского дрона по району городского рынка. Пострадавшие доставлены в ближайшее медучреждение, им оказывается помощь.

В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль пострадал мужчина. В Васильевском муниципальном округе ранен мужчина, доставлявший продукты питания. У обоих множественные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 9 марта вражеские дроны атаковали АЗС в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. В результате осколками был поврежден автобус детской спортивной школы, в котором юные атлеты ехали с соревнований. Тренер и трое подростков получили ранения и были госпитализированы.

Мелитополь, Наталья Петрова

