Пенсионерка из Благовещенска отдала мошенникам более 22 млн рублей

В Амурской области пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей. Забирать наличные приехала аферистка из Москвы.

Как сообщили в региональном управлении МВД, женщину обманули с помощью схемы о службе доставки. Пенсионерка назвала код из СМС, после чего получила уведомление о взломе кабинета «Госуслуг».

Дальше мошенники действовали традиционными методами, запугивали жертву от лица спецслужб и убеждали перевести деньги на «безопасный счет». В результате женщина перевела 12 млн рублей, а затем отдала наличными еще 10 млн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские задержали подозреваемую. Москвичка 1959 года рождения прибыла в Благовещенск на самолете, остановилась в гостинице, а после того, как забрала деньги, посетила еще несколько городов.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

