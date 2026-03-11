В Севастополе отразили атаку ВСУ: сбито 9 воздушных целей

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале. По его данным, силы противоздушной обороны сбили девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента.

В пригороде Севастополя после вражеской атаки горят склад строительных материалов и частный дом, добавил Развозжаев, ссылаясь на городскую спасательную службу. Кроме того, повреждены несколько частных домов и автомобилей.

«В районе ТСН СТ «Гранат» по предварительной информации возгорание склада строительных материалов и частного дома. В СТ «Троллейбусник-1» и ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей», – уточнил губернатор.

В городе ранним утром объявляли воздушную тревогу. Общественный транспорт и морской пассажирский транспорт приостанавливали движение.

Севастополь, Наталья Петрова

