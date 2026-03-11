В Швейцарии загорелся автобус с людьми – шесть человек погибло на месте

В Швейцарии расследуются обстоятельства гибели людей в автобусе.

Поздним вечером вторника на улице Муртенштрассе в городе Керцесом в кантоне Фрибур в западной части Швейцарии, загорелся автобус с пассажирами. Трагический инцидент «привел к гибели по меньшей мере шести человек и ранению пяти, трое из которых получили серьезные травмы», – сообщил агентству AFP адъютант кантональной полиции Фредерик Папо.

«В настоящее время полиция склоняется к версии, что причиной пожара стала человеческая ошибка, а возможно, и поджог», – добавил он, не комментируя возможные гипотезы ЧС. «В инциденте не участвовали другие транспортные средства, только автобус. И этот автобус загорелся… В настоящее время мы пытаемся установить точную причину произошедшего», – пояснил полицейский.

Чтобы попытаться установить обстоятельства пожара, полиция объявила об открытии горячей линии для свидетелей происшествия. На нескольких видеороликах, распространенных в социальных сетях, видно, как из окон в середине автобуса вырываются языки пламени высотой в несколько метров.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб быстро связались с охваченными паникой и ранеными людьми, которые выходили из автобуса», – сообщил старший прапорщик Фредерик Папо. «Транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Пожарные провели спасательные работы, пожар был потушен», – пояснили в кантональной полиции.

Несколько машин скорой помощи и вертолет доставили в больницу трех пострадавших. «Двое других пострадавших были осмотрены на месте происшествия, и их состояние не потребовало госпитализации», – сообщили в полиции.

Автобус, обеспечивающий сообщение между Дюдингеном и Керцерсом, принадлежит компании CarPostal, главной швейцарской региональной компании общественного транспорта.

«Эта трагическая новость глубоко потрясла всех нас. Наши мысли с пострадавшими и семьями погибших. С завтрашнего дня (среды) сотрудникам будет доступна группа психологической поддержки», – говорится в заявлении компании.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что он «глубоко потрясен и опечален известием о том, что в Швейцарии в результате серьезного пожара снова погибли люди». Эта трагедия произошла чуть более чем через два месяца после пожара в баре, в результате которого в новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Крес-Монтан во время пожара в баре погибли 41 человек и 115 получили ранения, в том числе много туристов.

