Иран заявил об активизации ударов по противникам – что происходит на 12-й день конфликта на Ближнем Востоке

В среду рано утром в Иране в ходе волны израильских атак были нанесены удары по жилым районам, а Тегеран начал, как он сам назвал, свою «самую интенсивную» операцию за всю войну, направленную против Израиля и стран Персидского залива.

Как сообщают СМИ, на 12-й день военного противостояния Ирана и США-Израиля, Израиль начал вторую волну ударов по иранской столице Тегерану, а также наносит удары по пригороду Бейрута в Ливане. Рано утром в среду иранский Красный Полумесяц сообщил, что целью удара стал жилой район в Тегеране, а в Ливане в результате израильского удара по машине скорой помощи Красного Креста погиб фельдшер.

Между тем, наращивает темпы ударов и Иран: по сообщениям государственных СМИ, иранские военные заявили о начале «самой интенсивной и масштабной операции» с начала войны в ночь на среду. Целью атаки стали объекты в Израиле и американские активы в регионе, сообщают государственные СМИ. Израиль зафиксировал пуски ракет со стороны Ирана, по стране звучит воздушная тревога.

Кроме того, рано утром в среду страны Персидского залива также перехватывают новые волны иранских беспилотников и ракет. По данным двух источников CNN, во вторник предположительно иранский беспилотник также поразил американское дипломатическое представительство в Ираке, которое расположено недалеко от багдадского аэропорта. Кроме того, контейнеровоз был поврежден предположительно снарядом у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, американские военные заявили об уничтожении иранских военно-морских кораблей, в том числе 16 минных заградителей, вблизи Ормузского пролива. Ранее источники сообщили CNN , что Тегеран начал устанавливать мины в этом водном пути, самом важном в мире энергетическом коридоре, через который проходит около одной пятой части всей сырой нефти мира.

Москва, Елена Васильева

