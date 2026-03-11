Контейнеровоз получил повреждения от «неизвестного снаряда» вблизи Ормузского пролива

Британское морское агентство (UKMTO) сообщило в среду, что контейнеровоз получил повреждения от «неизвестного снаряда» у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, недалеко от Ормузского пролива.

«Капитан контейнеровоза сообщил, что судно получило повреждения, предположительно, от неизвестного снаряда», – говорится в заявлении агентства.

Инцидент произошел в 25 морских милях (46 км) к северо-западу от Объединенных Арабских Эмиратов, очень близко к Ормузскому проливу. Жертв нет, экипаж в безопасности, добавили в UKMTO, уточнив, что масштабы ущерба оцениваются.

По данным Британской морской технопарковой организации (UKMTO), Международной морской организации (IMO) и иранских властей, по меньшей мере дюжина судов, находившихся в Ормузском проливе или вблизи него, сообщили о нападениях в период с 1 по 10 марта.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube