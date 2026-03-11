российское информационное агентство 18+

Среда, 11 марта 2026

В Иране любой протестующий против действий власти будет объявлен пособником врага

Начальник иранской полиции предупредил, что любой протестующий, бросающий вызов властям, будет рассматриваться как «враг », поскольку Иран находится в состоянии войны уже двенадцать дней.

«Если кто-то выступит в соответствии с желаниями врага, мы больше не будем считать его просто протестующим, а врагом. И мы будем относиться к нему так же, как к врагу », – заявил начальник Национальной полиции Ахмад-Реза Радан в комментариях, показанных по национальному телеканалу «Ириб».

Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки, пользуясь вооруженным конфликтом, спровоцированным США и Израилем.

Москва, Елена Васильева

