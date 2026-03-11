Житель Якутии погиб при пожаре на теплой остановке

В Якутске мужчина погиб при пожаре на теплой остановке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Огонь вспыхнул на теплой остановке накануне вечером на улице Дзержинского. Площадь возгорания составила 3,5 квадратных метра.

«После тушения пожара госпитализирован мужчина (личность устанавливается), который в результате полученных ожогов скончался», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели человека. Обстоятельства произошедшего также устанавливает полиция.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

