Среда, 11 марта 2026, 11:35 мск

Украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников», – написал он в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, безопасности жителей ничего не угрожает, добавил Махонин.

Губернатор попросил жителей Губахи сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Пермь, Наталья Петрова

