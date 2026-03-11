Украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников», – написал он в своем телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы, безопасности жителей ничего не угрожает, добавил Махонин.
Губернатор попросил жителей Губахи сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Пермь, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»