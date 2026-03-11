В Сочи один человек пострадал при атаке дронов ВСУ

В Сочи при перехвате украинского беспилотника один мирный житель получил ранение. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь», – отметили в оперштабе.

На месте работают экстренные службы.

В целях безопасности аэропорт Сочи приостановил работу на всю ночь, ограничения продолжают действовать. В результате на вылет и прилет задерживаются около 70 рейсов.

Руководство воздушной гавани сообщило, что обстановка в терминале контролируемая и спокойная. «Ситуация в регионе требует особого внимания к вашей безопасности. Все меры, равно как и решения экипажей об уходе на запасные аэродромы, принимаются исключительно ради одного – ради вашей безопасности. Это главный приоритет, которому все должны следовать неукоснительно», – говорится в сообщении.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube