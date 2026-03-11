Иран теперь намерен наносить удары по экономическим объектам США и Израиля

Иран заявляет, что теперь намерен наносить удары по экономическим объектам, принадлежащим Соединенным Штатам и Израилю.

«Враг дал нам карт-бланш на нанесение ударов по экономическим центрам и банкам, принадлежащим Соединенным Штатам и Израилю в регионе», – говорится в заявлении центрального штаба «Хатам аль-Анбия», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции, которое транслировалось по государственному телевидению.

Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В качестве целей были обозначены: уничтожение ядерной программы страны, ее центров по производству ракет, а также военно-морского флота.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube